Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Vier Leichtverletzte nach Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Im Bereich Horster Straße/Brauckstraße kam es am Dienstagnachmittag (14:30 Uhr) zu einem Unfall mit vier Verletzten und 25.000 Euro Sachschaden.

Eine 37-jährige Autofahrerin aus Bottrop war auf der Horster Straße in Richtung Gladbeck unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Essen auf der Brauckstraße in Richtung Essen. Nach ersten Ermittlungen vor Ort könnte der 26-Jährige dann bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 37-Jährigen.

Im Auto der Bottroperin fuhren die beiden 3-jährigen Töchter mit. Die beiden Mädchen, ihre Mutter und der Essener wurden leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall entstand ca. 25.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell