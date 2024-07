Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Leichtkraftfahrzeug kippt bei Unfall um - Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 58-jähriger Gladbecker war am Dienstagnachmittag (15:30 Uhr) mit seinem Leichtkraftfahrzeug (Auto bis 45 km/h) auf der Beisenstraße in Gladbeck unterwegs. Vom Parkstreifen aus wollte der 34-jähriger Fahrer eines Transporters aus Rumänien in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug des 58-Jährigen.

Das Auto des Gladbeckers kippte auf die Seite, dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern vor Ort selber aus dem Fahrzeug befreien.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Eines der beiden Autos musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

