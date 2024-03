Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vermehrter Alkohol und Drogenkonsum: 53-Jährige schreit, tobt, beleidigt und greift Bundespolizisten an

Halle / Saale (ots)

Am Samstag, den 9. März 2024 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle (Saale) gegen 01:45 Uhr von Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn um Unterstützung gebeten. In der Haupthalle angekommen, trafen die Einsatzkräfte, neben den Sicherheitsmitarbeitern, auf eine augenscheinlich stark alkoholisierte Ukrainerin, die mit einer leeren Weinflasche in der Hand gestikulierte und in ihrer Muttersprache umher schrie. Während der Identitätsfeststellung versuchte eine eingesetzte Bundespolizistin die Frau zu beruhigen, wurde allerdings von der 53-Jährigen massiv beleidigt und angegriffen. Die Tatverdächtige musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Auf dem Weg zur und in der Dienststelle der Bundespolizei sperrte sie sich, schrie durchgehend, griff schließlich die eingesetzten Kräfte wiederholt mit Tritten und Beißversuchen an und war nicht zu beruhigen Aufgrund ihres Verhaltens wurden Rettungskräfte angefordert. Ein durch den eingesetzten Notarzt durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain, so dass dieser entschied, die aggressive Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus mitzunehmen. Die Dame erwarten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung, tätlichem Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsversuche Die angegriffenen Bundespolizisten wurden glücklicherweise nicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell