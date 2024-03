Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 31-Jähriger belästigt Reisende und bedroht helfenden Zugbegleiter

Halle / Saale (ots)

Am Samstag, den 9. März 2024 gegen 16:00 Uhr erhielt die Bundespoli-zeiinspektion Magdeburg fernmündlich die Meldung durch die Leitstelle der Bahn, dass es in einem Zug von Frankfurt (Main) nach Halle (Saale) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Reisenden und dem Zugbegleiter kam. Eine sofort alarmierte Streife des Bundespolizeireviers Halle (Saale) begab sich zum Bahnsteig 7 des Hauptbahnhofes Halle(Saale), um den Sachverhalt nach Einfahrt des Zuges aufzuklären: So belästigte ein 31-jähriger Mann eine 29-jährige Reisende während der Zugfahrt sexuell, indem der aus Syrien Stammende die Frau immerzu absichtlich an den Schultern, Haaren und ihrem Mund berührte. Ihre Aufforderung diese unangenehmen Berührungen zu unterlassen, ignorierte der Tatverdächtige. Um den weiteren Handlungen des Übergriffigen zu entgehen, wendete sich die Geschädigte an den 21-jährigen Zugbegleiter des Zuges. Dieser setzte die Reisende um und forderte den 31-Jährigen auf, seine Handlungen zu unterlassen. Dabei kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern, wobei der Tatverdächtige den Zugbegleiter mit ehrverletzenden Worten beleidigte, bedrohte und ihn nötigte. Im Zuge dessen wurde der Syrer von der Weiterfahrt des Zuges in Halle (Saale) ausgeschlossen. Die Beamten geleiteten ihn aus dem Zug und stellten vor Ort seine Personalien fest. Bei der Prüfung seiner Dokumente bestand weiterhin der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes. Dem Mann drohen daher Ermittlungsverfahren wegen der sexuellen Belästigung, Bedrohung, Nötigung, Beleidigung und wegen des unerlaubten Aufenthaltes.

