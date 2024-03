Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Blinde Zerstörungswut

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 8. März 2024 bemerkte eine Streife der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Halle (Saale) gegen 21:25 Uhr einen Mann auf Bahnsteig 10/11. Dieser warf eine Bierflasche gegen den sich vor Ort befindlichen Snackautomaten, worauf die Flasche zu Boden fiel und zu Bruch ging. Anschließend begab er sich ins Gleis, nahm mehrere Schot-tersteine auf und warf diese ebenfalls gegen den Automaten. Die Streife eilte zum Tatort, wies den 24-jährigen Deutschen an, den Gefahrenbe-reich sofort zu verlassen und sein Handeln einzustellen. Seine blinde Zerstörungswut bringt den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann nun gleich mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung, der Verunreinigung von Bahnanlagen, des unerlaubten Aufenthalts im Gleis sowie der Belästigung der Allgemeinheit ein. Warum er so agierte, wollte er der Bundespolizisten nicht mitteilen.

