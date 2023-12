Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiamt-Malterdingen: Polizei sucht Autofahrer nach Abgabe von Schüssen

Freiburg (ots)

- Freiamt

Am Freitagmittag den 29.12., gegen 16:30 Uhr, befuhr ein Autofahrer die L113 von Freiamt kommend in Richtung Malterdingen. Eigenen Angaben zufolge fuhr er mit ca. 60 Km/h und wurde kurz vor der Kreuzung nach Bombach von einem anderen Pkw überholt. Dieser wendete an der Kreuzung nach Bombach und fuhr dem zuvor überholten wieder entgegen. In gleicher Höhe öffnete der nun entgegenkommende Fahrzeugführer sein Fenster und hielt einen Gegenstand ähnlich einer Pistole in der Hand und zielte in Richtung des talwärts Fahrenden. Zeitgleich gab es drei bis vier Knallgeräusche. Ein Schaden am Pkw entstand nicht, die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt.

Bei dem gesuchten Pkw handelt es sich um einen Mercedes älteren Baujahres. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Pkw am besagten Tag zuvor schon auffällig wurde.

Zeugen oder weitere durch das Verhalten geschädigte Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641-582-0 zu melden.

Stand: 00:30 Uhr

