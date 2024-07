Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann in psychischem Ausnahmezustand - Polizei muss Taser einsetzen +++ Kellner angegriffen +++ "WhatsApp"-Betrüger macht Beute +++ Einbruch in Pflegedienst +++ 35 Alupfosten abmontiert

1. Mann in psychischem Ausnahmezustand - Polizei muss Taser einsetzen, Wiesbaden-Biebrich, Taubenstraße, Montag, 29.07.2024, 09:00 Uhr bis 10:05 Uhr

(vb) Am Montagmorgen löste ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand einen größeren Polizeieinsatz in der Taubenstraße in Wiesbaden-Biebrich aus. Gegen 09:00 Uhr kontaktierte ein Anwohner den Notruf und meldete eine Person, die Gegenstände aus dem Fenster warf. Mehrere Streifen und ein Diensthund waren im Einsatz. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der 47-Jährige in seiner Wohnung und warf diverse Gegenstände aus dem Fenster auf die Straße und beschädigte damit einen parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR. Auf die Beamten warf er Kochtöpfe und Messer, sodass er nur mithilfe eines Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG, umgangssprachlich Taser) und Diensthundes überwältigt werden konnte. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt, der Mann erlitt leichte Verletzungen, die eine kurzzeitige ambulante Behandlung im Krankenhaus erforderten. Es folgte die Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik. Der 47-Jährige muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Kellner angegriffen,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Sonntag, 28.07.2024, 19:32 Uhr

(vb) In einem Restaurant in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden griff am Sonntagabend ein Gast einen Kellner an und verletzte diesen. Ein 38-jähriger Mann und sein 25-jähriger Begleiter nahmen an einem Tisch Platz, der für andere Gäste vorgesehen war, die bereits seit Längerem warteten. Als der Kellner sie höflich darauf hinwies und aufforderte aufzustehen, geriet der 38-Jährige in Rage und ging diesen körperlich an. Hierbei verpasste er ihm diverse Faustschläge, gegen die sich der Kellner ebenfalls mit Faustschlägen zur Wehr setzte. Weitere Gäste kamen dem Kellner zur Hilfe und zerrten den Angreifer nach draußen. Die verständigte Polizei übernahm den Unruhestifter, befragte Zeugen und verbrachte den 38-jährigen Täter auf die Dienststelle, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde. Der Kellner erlitt Schürfverletzungen, der Angreifer eine Beule am Kopf. Ein Rettungswagen war nicht von Nöten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. "WhatsApp"-Betrüger macht Beute,

Wiesbaden, Sonntag, 28.07.2024, 22:19 Uhr

(vb) Ein 62-Jähriger aus Wiesbaden fiel am Wochenende auf einen "WhatsApp-Betrug" herein. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche bewegten Betrüger den besorgten Vater dazu, eine Rechnung im Wert von über 1.800 EUR für seinen vermeintlichen Sohn zu begleichen, der zuvor über eine angeblich neue Nummer auf "WhatsApp" Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn um Hilfe gebeten hatte. Nach erfolgter Überweisung forderten die Täter eine weitere Überweisung von über 2.000 EUR. Der Wiesbadener war bereit auch diese Summe zu überweisen, jedoch war kein Geld mehr auf dessen Konto verfügbar, sodass kein weiterer Geldtransfer stattfand. Die Polizei empfiehlt, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen immer misstrauisch zu sein. Im Zweifelsfall hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei!

4. Einbruch in Pflegedienst,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Manteuffelstraße, Freitag, 26.07.2024, 15:45 Uhr bis Montag, 29.07.2024, 08:00 Uhr

(vb) Während des Wochenendes brachen Unbekannte in einen Pflegedienst in der Manteuffelstraße im Wiesbadener Rheingauviertel ein. Dazu hebelten die Täter ein gekipptes Fenster auf und stiegen so in die Büroräumlichkeiten ein, welche sie anschließend nach Stehlgut durchsuchten. Mit Geldkassetten samt Bargeld flüchteten die Täter. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. 35 Alupfosten abmontiert,

Wiesbaden-Nordenstadt, Siemensstraße, Samstag, 27.07.2024, 11:00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2024, 11:00 Uhr

(vb) Auf einem Betriebsgelände in der Siemensstraße in Wiesbaden-Nordenstadt entwendeten Unbekannte von Samstag- bis Sonntagvormittag 35 Alupfosten sowie die dazugehörigen schwarz-roten Metallketten, die die Pfosten verbanden. Das Stehlgut diente ursprünglich als Absicherung des Firmenparkplatzes. Zum konkreten Vorgehen der Diebe und deren Aussehen ist nichts bekannt. Die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers ermittelt und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise.

