Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfall mit mehrere Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (28.07.2024) gegen 19.45 Uhr auf der Landesstraße 1140 (Soldatensträßle) bei Remseck am Neckar ereignete. Eine 18 Jahre alte VW-Lenkerin war in Richtung Ludwigsburg unterwegs und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich eine entgegenkommende 71 Jahre alte Opel-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Opel nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, prallte gegen ein Verkehrszeichen, schanzte über eine Böschung und kam schließlich auf einem Feldweg zum Stehen. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt, ebenso wie ein 74 Jahre alter Mitfahrer sowie eine 14-jährige Mitfahrerin in dem Opel. Alle Beteiligten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell