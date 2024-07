Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtrag zu Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer --- Unfallzeit: 26.07.2024, gegen 16:15 Uhr

Ludwigsburg (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Führer am Freitag, gegen 16:15 Uhr, die Osterholzallee und bog an der dortigen Kreuzung nach rechts in die Schlieffenstraße ab. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 56-jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike die Strombergstraße geradeaus in Richtung Schlieffenstraße. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, wodurch sich der Radfahrer leicht verletzte und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert wurde. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr in Richtung Schwieberdinger Straße davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen handeln, Näheres hierzu ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 185353 oder per Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

