Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwer verletzt nach Kollision mit Hauswand

Markgröningen (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden, gegen 03.45 Uhr, kam es in der Markgröninger Ortsmitte zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Hierbei befuhr die 33-jährige Lenkerin eines dreirädrigen Kraftrades der Marke Can-Am Spyder die Esslinger Gasse entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung von der Kirchgasse kommend. An der Kreuzung zur Mühlgasse kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen die Gebäudewand des dortigen Eckhauses. Einen Helm trug sie dabei nicht. Durch die Kollision zog sich die Unfallbeteiligte lebensgefährliche Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro. Der Schaden am Gebäude kann aktuell noch nicht eingeschätzt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Eventuelle Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell