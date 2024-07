Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pfefferspray in Lebensmittelmarkt versprüht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Ludwigsburger Myliusstraße zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Rahmen dieser Streitigkeit, bei welcher auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, wurde von einem der Beteiligten Reizstoff versprüht. Im weiteren Verlauf kam es vor dem Laden zu einer größeren Menschenansammlung. Der Hintergrund des Streits ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort und bittet sowohl Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können als auch Kunden und Passanten, die durch das Reizgas betroffen oder gar verletzt wurden, sich unter Tel.: 07141/18-5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

