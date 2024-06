POL-SO: Beleidigung - Geschädigte gesucht

Werl (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Büdericher Bundesstraße und der Wickeder Straße. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus Bergkamen befuhr mit ihrem VW die Büdericher Bundesstraße in Richtung Westönnen. Sie übersah vermutlich die Rotlicht zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich befuhr ein 31-jähriger Mann aus Ense mit seinem Audi die Wickeder Straße in Richtung Werl. Im ...

mehr