POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer verletzt sich schwer auf der L 362

Seewald (ots)

Schwer verletzt worden ist am Samstagabend ein Motorradfahrer nach einem Sturz auf der Landesstraße 362 auf Höhe der Neumühle.

Nach derzeitigem Stand befuhr ein 50- jähriger Motorradfahrer mit einer Ducati die Landesstraße 362 von der Erzgrube kommend in Richtung Altensteig. Auf Höhe Neumühle kam der Ducati-Lenker aus noch nicht abschließend geklärter Ursache, möglicherweise auf Grund eines Verbremsens in der Kurve zu Fall. Er zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Vorsorglich wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert. Die Straße war für die Unfallaufnahme gesperrt.

Unmittelbar nach dem oben aufgeführten Unfall stürzte eine weitere Motorradfahrerin auf der L 363. Nach dem Ersthelfer sich zu dem Ducati-Lenker begaben, bemerkte eine Kawasaki-Lenkerin, die ebenfalls in Richtung Altensteig unterwegs war, den Unfall. Beim Abbremsen geriet sie nach derzeitigem Sachstand auf den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Schotter und stürzte. Hierbei verletzte sich diese leicht und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

