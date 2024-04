Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW, Enzkreis) Erpressungen nach Internetkontakt: Polizei warnt vor dem Versenden intimer Fotos

Calw, Enzkreis (ots)

Opfer der sogenannten "Sextortion"-Masche sind drei Personen aus dem Enzkreis und dem Landkreis Calw geworden.

In allen drei Fällen kam es in der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag zunächst zu Konversationen über unterschiedliche Internetplattformen. In der Folge bekamen zwei der drei Personen selbst intime Bilder des vermeintlichen Gesprächspartners zugesandt, welche durch die späteren Geschädigten dann gleichermaßen übersendet wurden. Kurz darauf drohten die Täter mit der Veröffentlichung der Bilder im Internet, sollten diese den jeweiligen Geldforderungen im mittleren dreistelligen Bereich nicht nachkommen.

Die Polizei gibt Tipps, wie Sie sich vor "sexueller Erpressung" schützen:

- Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an. - Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in

Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

- Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und

Privatsphäreeinstellungen.

- Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber. - Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu. - Im Zweifel: kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich

verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

- Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren

online genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell