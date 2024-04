Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Mit Krad von Fahrbahn abgekommen: eine Person schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Mit seinem Zweirad von der Fahrbahn abgekommen ist am Sonntagmittag ein 23-jähriger KTM-Lenker auf der Landesstraße 350.

Nach Stand der Ermittlungen war der Motorradfahrer gegen 14.10 Uhr aus Seewald kommend in Richtung Huzenbach auf der Landesstraße unterwegs. Im Bereich einer Kurve verlor der Zweiradfahrer aus derzeit nicht näher bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen stürzte er hierbei nach rechts über die Leitplanke hinweg und blieb dort liegen. Mit schweren Verletzungen musste der junge Mann durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Banu Kalay, Pressestelle

