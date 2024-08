Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Jugendliche sprühen Reizgas in Bus +++ Stadtpolizisten bei Kontrolle angegriffen +++ Listenhund beißt Seniorin +++ Einbrecher in Bäckerei +++ Graffitisprayer festgenommen - ein Täter flüchtig

1. Jugendliche sprühen Reizgas in Bus,

Wiesbaden-Klarenthal, Carl-von-Ossietzky-Straße, Buslinie 17, Donnerstag, 01.08.2024, 15:03 Uhr

(vb) Am Donnerstagmittag sprühten unbekannte Jugendliche Reizgas in einem Bus in Wiesbaden-Klarenthal. In der Carl-von-Ossietzky-Straße sprachen Fahrgäste den 62-jährigen Busfahrer der Buslinie 17 an, und baten ihn die Türen zu öffnen, da sie Reizungen der Atemwege und Hustenreiz verspürten. Beim Öffnen der Türen stiegen, neben einigen hustenden Fahrgästen, auch vier Jugendliche aus dem Bus, bei denen es sich höchstwahrscheinlich um die Täter handelte, und flüchteten in Richtung Goerdelerstraße. Die vier Jugendlichen sollen an der Bushaltestelle "Klosterweg" eingestiegen und bis zu ihrem Ausstieg in der letzten Reihe des Busses gesessen haben. Sie werden als männlich, ca. 15-16 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der vier Jugendlichen habe eine dickliche Statur. Eine 69-jährige Frau und ein 82-jähriger Mann wurden durch das Reizgas verletzt, eventuell auch weitere Fahrgäste, die beim Eintreffen der Streife nicht mehr vor Ort waren.

Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 um Hinweise.

2. Stadtpolizisten bei Kontrolle angegriffen, Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Donnerstag, 01.08.2024, 22:45 Uhr

(vb) Bei einer Kontrolle in den Reisinger Anlagen in Wiesbaden griff ein 21-jähriger Mann am Donnerstagabend drei Stadtpolizisten an. Die Stadtpolizisten befanden sich auf Fußstreife, als sie auf einen jungen Mann auf einer Parkbank aufmerksam wurden. Dieser versuchte eine Tüte vor ihnen zu verstecken. Sie unterzogen ihn einer Personenkontrolle. Bei der anschließenden Festnahme ging der junge Erwachsene die Amtsträger körperlich an, sodass er zu Boden gebracht werden musste, wo er sich weiter sperrte. Zudem äußerte er Beleidigungen und Drohungen. Eine Streife des 1. Polizeireviers kam unterstützend hinzu. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere Beutel mit Cannabis sowie eine größere Menge Bargeld in szenetypischer Stückelung. Der 21-Jährige konnte die Polizeidienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Die Drogen und das Bargeld verblieben bei der Polizei. Die Stadtpolizisten blieben unverletzt, der Angreifer erlitt eine leichte Verletzung am Handgelenk.

3. Listenhund beißt Seniorin,

Wiesbaden, Emser Straße, Donnerstag, 01.08.2024, 10:45 Uhr

(vb) Ein Listenhund biss am Donnerstagvormittag in der Emser Straße in Wiesbaden eine Seniorin ins Bein. Die 83-jährige Frau beging den Gehweg als ihr ein 29-jähriger Mann mit einem angeleinten Kangal-Hirtenhund entgegenkam. Ohne erkennbaren Grund biss der Hund der Seniorin im Vorbeigehen in das linke Bein, wodurch sie tiefe, blutende Fleischwunden erlitt. Der Mann nebst Hund entfernte sich, ohne zu helfen. Anwohner kamen hinzu und leisteten Erste Hilfe. Die Verletzungen der Seniorin mussten zunächst von einem Rettungswagen vor Ort und später in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten die Beamten zu dem 41-jährigen Hundehalter, welcher jedoch den Hund bei dem Hundebiss nicht geführt, sondern einem Bekannten überlassen hatte. Beide verfügten nicht über eine entsprechende Berechtigung einen Listenhund zu besitzen oder zu führen, sodass der Hund in ein Wiesbadener Tierheim verbracht wurde.

4. Einbrecher stehlen Kleingeld und Kuchen aus Bäckerei, Wiesbaden-Nordenstadt, Borsigstraße, Mittwoch, 31.07.2024, 14:15 Uhr bis Donnerstag, 01.08.2024, 03:30 Uhr

(vb) Von Mittwochmittag bis Donnerstagfrüh brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Borsigstraße in Wiesbaden-Nordenstadt ein und stahlen Bargeld und einen Kuchen. Die bislang unbekannten Täter schlugen die Scheibe des Verkaufsraums ein und verschafften sich so Zutritt zu der Bäckerei. Mit Münzgeld und einem Blech samt Kuchen verließen die Täter den Tatort wieder.

Hinweise auf etwaige Täter und verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Graffitisprayer festgenommen - ein Täter flüchtig, Wiesbaden-Rheingauviertel, Klarenthaler Straße, Donnerstag, 01.08.2024, 23:55 Uhr

(vb) Mittwochnacht sprayten Jugendliche im Wiesbadener Rheingauviertel Graffiti. Kurz nach Mitternacht meldete ein Anwohner, drei Graffitisprayer vor seiner Wohnanschrift, welche er bereits fußläufig bis zu einem Hauseingang verfolgt hatte. Eine Streife positionierte sich vor dem Haus und kontrollierte zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die kurze Zeit später das Haus verließen. Sie müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der dritte Täter blieb unbekannt. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 16-18 Jahre alt - 170-175 cm groß - schwarze Haare, Frisur ähnlich eines Vokuhila - beige Basecap mit Kachelmuster - dunkles T-Shirt, kurze Hose - Bauchtasche und Nylonbeutel

Nach ersten Ermittlungen sind den drei Jugendlichen sind acht Graffitis zuzuordnen, wodurch ein Sachschaden von rund 2.500 EUR entstand.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

