POL-WI: Falsche Handwerker +++ Unbekannter zerkratzt drei Autos +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

1. Falsche Handwerker,

Wiesbaden-Nordost, Platter Straße, Montag, 05.08.2024, 11:10 Uhr bis 11:45 Uhr

(ms) Am Montagmittag entwendeten zwei Trickdiebe in Wiesbaden Schmuck sowie Bargeld aus einer Wohnung. Gegen 11:10 Uhr suchten zwei unbekannte Männer ein Mehrfamilienhaus in der Platter Straße auf. Als eine 90-jährige Bewohnerin des Hauses die als Handwerker gekleideten Diebe sah, erklärten diese ihr, dass es einen Wasserschaden bei ihr gäbe. Die Täter drängten die Frau daraufhin in ihre Wohnung und gaben an, aufgrund des Wasserschadens ihr Spülbecken kontrollieren zu müssen. Anschließend wiesen die Männer die 90-jährige an, die Dichtung der Küchenspüle zuzuhalten, während einer von ihnen vorgab daran zu arbeiten. Als die Täter für die verrichtete Arbeit 250 Euro verlangte, öffnete die Frau ihren Tresor, um eine Mappe mit Bargeld herauszuholen. Als die Betrüger kurz darauf die Wohnung verließen, fiel ihr auf, dass das gesamte Bargeld aus der Mappe sowie Schmuck mit einem hohen Wert verschwunden war. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben: männlich, 40-50 Jahre alt, kräftige Statur, circa 170-175 cm groß, kurze schwarze Haare, trug eine beige Hose, ein dunkelgraues T-Shirt und schwarze Stoffhandschuhe. Der Mittäter wird beschrieben als männlich, circa 170-180 cm groß, etwa 40-50 Jahre alt, athletische Statur, Glatze (eventuell Haarkranz. Er trug eine dunkelblau-grau farbene Regenjacke, eine gelbe Warnweste und hatte ein Funkgerät dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-0 entgegen. Die Polizei rät immer wieder: Lassen sie es nicht zu, dass sich unbekannte Personen Zutritt zu ihrer Wohnung verschaffen. Seien Sie äußerst misstrauisch, wenn jemand vorgibt Handwerker zu sein und dringend etwas reparieren müsse oder Fremde beispielsweise einen Zettel, einen Stift oder ein Glas Wasser von Ihnen möchten. Verständigen Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort Ihre zuständige Polizeidienststelle oder wählen sie den Polizeinotruf 110. Umfangreiche Sicherheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

2. Unbekannter zerkratzt drei Autos,

Wiesbaden, Steinern Straße, Donnerstag, 01.08.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 06.08.2024, 07:30 Uhr

(ms) Im Zeitraum von Donnerstag, 01.08.2024, bis Dienstag, 06.08.2024 wurden in Wiesbaden mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte zwischen Donnerstagabend und Dienstagmorgen mit einem spitzen Gegenstand die rechten Fahrzeugseiten von drei in der Steinern Straße geparkten PKW, darunter ein grüner Opel Corsa, ein schwarzer Peugeot 207 und ein schwarzer Opel Astra. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das 2. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der (0611) 345-0 entgegen.

3. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 02.08.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 03.08.2024, 03:30 Uhr und Samstag, 03.08.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 04.08.2024, 04:00 Uhr

(vb) Am Wochenende führte die Wiesbadener Polizei in Kooperation mit der Stadtpolizei erneut Kontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durch. Von Freitagabend bis in die frühen Samstagmorgenstunden bestreiften uniformierte Kräfte der Landespolizei und Stadtpolizei, teils zu Fuß, den Innenstadtbereich von Wiesbaden. Insgesamt kontrollierten sie 35 Personen. Es wurde ein Verstoß gegen das Waffengesetz und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz geahndet. In gleicher Konstellation, Landespolizei gemeinsam mit der Stadtpolizei, fand von Samstagabend bis Sonntagfrüh ein gleichgelagerter Einsatz mit ähnlicher Zielrichtung statt. In drei Kontrollmaßnahmen wurden 26 Personen abgearbeitet. Zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden bekannt. An beiden Einsatztagen unterstützten die Kontrollkräfte zudem die Wiesbadener Polizeireviere bei verschiedenen Einsätzen des täglichen Dienstes. Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" werden Stadt und Polizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt Präsenz zeigen.

