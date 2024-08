Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Busfahrer bespuckt und beleidigt - Widerstand geleistet +++ vor Diskothek geschlagen und getreten +++ Unbekannter schlägt zwei 21-Jährige +++ Motorräder gestohlen +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. Busfahrer bespuckt und beleidigt - bei Festnahme Widerstand geleistet, Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik/Biebricher Allee, Sonntag, 11.08.2024, 23:14 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 00:20 Uhr

(vb) Montagnacht bespuckte ein 19-jähriger Fahrgast einen 54-jährigen Busfahrer in der Buslinie N3 in Wiesbaden-Biebrich, anschließend leistete er Widerstand gegen Polizeibeamte. Der 19-Jährige begab sich während der Fahrt Richtung Biebrich mehrfach zu dem Busfahrer, woraufhin dieser ihn aufforderte, sich wieder zu setzen. An der Bushaltestelle "Robert-Krekel-Anlage" begab sich der Fahrgast abermals zu dem Busfahrer, beleidigte und bespuckte ihn. Anschließend verließ er den Bus. Ca. eine Stunde später bestieg der 19-Jährige an der Haltestelle "Landesdenkmal" erneut den Bus des 54-Jährigen, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Auf die Ansprache der hinzugerufenen Streife reagierte der junge Mann aggressiv und leistete Widerstand. Eine zweite Streife kam zur Unterstützung hinzu. Der 19-jährige Mann wurde vor Ort festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Er war stark alkoholisiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Es wurde niemand verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

2. 23-Jähriger vor Diskothek geschlagen und getreten, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Sonntag, 11.08.2024, 05:50 Uhr

(vb) Unbekannte schlugen und traten einen 23-Jährigen Sonntagfrüh vor einer Diskothek in der Peter-Sander-Straße in Mainz-Kastel. Nach dem Verlassen der Diskothek verfolgten 10-15 Personen den 23-Jährigen, der in Begleitung von drei Frauen im Alter von 19 bis 24 Jahren war. Die Personengruppe ging dann gemeinschaftlich auf den jungen Mann los und schlug und trat auf diesen ein. Beim Versuch zu intervenieren wurde eine 24-jährige Begleiterin ebenfalls geschlagen, zwei 19-Jährige wurden geschubst. Sie wurden leicht verletzt. Der Angegriffene erlitt Verletzungen im Gesicht und am Körper. Die Angreifer ließen schließlich von dem jungen Mann ab und flüchteten. Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- männlich - weißes Hemd - lange schwarze Hose

Täter 2:

- männlich - kurze schwarze Haare, Seiten kahl rasiert - langer schwarzer Bart - weißes Hemd - lange schwarze Hose - schwarze Armbanduhr am linken Handgelenk - schwarze Schuhe

Täter 3:

- männlich - nach hinten gekämmte, mittellange Haare, Seiten kahl rasiert - schwarzes T-Shirt - hellblaue Jeanshose - schwarze Schuhe mit gelbem Logo auf der Schuhzunge

Täter 4:

- männlich - dunkelhäutig - Kurzhaarfrisur - kein Bart - blaues T-Shirt mit weißer Schrift auf der Rückseite - blaue Shorts, dreiviertellang - lange weiße Socken - weiße Schuhe

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich, unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 mit der Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers in Verbindung zu setzen.

3. Unbekannter schlägt zwei 21-Jährige,

Wiesbaden, Häfnergasse, Sonntag, 11.08.2024, 03:35 Uhr

(vb) Samstagnacht schlug ein Unbekannter zwei 21-Jährige in der Häfnergasse in Wiesbaden. In Folge von verbalen Streitigkeiten schlug der Täter zunächst dem einen und kurz darauf dem anderen jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Beide wurden leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Schläger in Richtung Webergasse. Er wird als ca. 40-60-jähriger, 175-180 cm großer und kräftiger Mann mit weißen kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine Jeans und grüne Oberbekleidung. Er war in Begleitung eines Hundes. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

4. Zwei Motorräder gestohlen,

Wiesbaden-Rheingauviertel, Niederwaldstraße | Wiesbaden, Luisenstraße, Samstag, 10.08.2024, 11:15 Uhr bis 17:30 Uhr | Sonntag, 11.08.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 05:15 Uhr

(vb) Während des Wochenendes entwendeten Unbekannte zwei Motorräder in der Niederwaldstraße und der Luisenstraße. Ein 29-jähriger Wiesbadener stellte sein schwarzes Motorrad der Marke "Yamaha" am Samstagvormittag am Straßenrand der Niederwaldstraße ab. Als er wenige Stunden später zu seinem ca. 6.000 EUR teuren Zweirad zurückkehrte, war dieses nicht mehr an seinem Platz. Ähnlich erging es einem 43-Jährigen. Er parkte seine schwarz-grüne "Kawasaki Ninja" am Sonntagabend auf einem Motorradparkplatz in Höhe eines Lebensmittelgeschäfts in der Luisenstraße. Über Nacht entwendeten Unbekannte das Zweirad im Wert von ca. 15.000 EUR. In beiden Fällen fehlt jede Spur von den Tätern und den Motorrädern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf etwaige Täter oder den Verbleib der Motorräder nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. "Sicheres Wiesbaden" - weitere Kontrollen, Wiesbaden, Rheinstraße/Reisinger Anlagen, Donnerstag, 08.08.2024, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(vb) Am Donnerstagnachmittag und -abend führte die Wiesbadener Polizei in Kooperation mit der Stadtpolizei erneut Kontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durch. Hauptaugenmerk lag diesmal auf der Rheinstraße und den Reisinger Anlagen. In sechs größeren Kontrollen wurden 72 Personen kontrolliert. Die Kontrollen verliefen allesamt friedlich. Die eingesetzten Beamten stellten einen Betäubungsmittelverstoß fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" werden Stadt und Polizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt Präsenz zeigen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell