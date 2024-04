Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendieb wird beklaut

Speyer (ots)

Am Mittwoch, kurz nach 15 Uhr betraten ein 12- und ein 13-Jähriger ein Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße. Beide Kinder gingen zu einem Ständer mit Sonnenbrillen, nahmen jeweils eine Sonnenbrille an sich, entfernten das Etikett und steckten die Sonnenbrille in ihre jeweilige Jacke. Beim anschließenden Verlassen des Geschäfts wurden sie von einer Mitarbeiterin angesprochen und angehalten. Sie händigten die Sonnenbrillen wieder aus. Anschließend bemerkte der 12-Jährige, dass sein zuvor im Außenbereich des Geschäfts abgestellter Schulrucksack nicht mehr vor Ort war.

Dieser wurde zwischenzeitlich durch einen unbekannten Täter gestohlen, durchsucht und in ein Gebüsch geworfen. Ein aufmerksamer und aufrichtiger Zeuge hatte dies beobachtet, den Rucksack aus dem Gebüsch geholt und zur Polizei gebracht.

Auf der Dienststelle wurde der Rucksack dem 12-Jährigen und dessen Mutter wieder ausgehändigt, gestohlen wurde daraus nichts.

