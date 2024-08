Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zu Boden geworfen und geschlagen +++ Einbruch in Bestattungsinstitut

Wiesbaden (ots)

1. Zu Boden geworfen und geschlagen,

Wiesbaden, Reisinger Anlagen, Montag, 12.08.2024, 22:30 Uhr

(vb) In den Reisinger Anlagen in Wiesbaden warf ein Unbekannter am Montagabend einen 38-Jährigen zu Boden und schlug ihn. Der Mann saß gemeinsam mit einem 23-jährigen Freund im Park und hörte Musik. Eine Personengruppe, bestehend aus vier Männern, kam hinzu und schaltete die Musik aus. Das taten sie zwei Mal, weshalb es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen kam. Im weiteren Verlauf hob der unbekannte Täter den 38-Jährigen hoch, warf ihn auf den Boden und schlug mit einem Holzstab auf ihn ein. Anschließend flüchtete die Personengruppe samt Täter in Richtung Bahnhofstraße. Der 38-Jährige erlitt Verletzungen an Schulter und Rücken sowie im Halsbereich. Der Aggressor wird als ca. 25-30 Jahre alt und mit dicklicher Statur beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers ermittelt und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 um Hinweise.

2. Einbruch in Bestattungsinstitut,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Freitag, 09.08.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 07:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende konnten Diebe in Wiesbaden Bargeld aus einem Bestattungsinstitut entwenden. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Beerdigungsunternehmens in der Straße "Kurt-Schumacher-Ring" auf und durchsuchten das Gebäude nach Beute. Die Einbrecher fanden den Schlüssel zu einem in den Büroräumen befindlichen Tresor, öffneten diesen und nahmen das darin enthaltene Bargeld an sich. Daraufhin flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell