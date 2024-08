Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebin geht Ladendetektiv an +++ Mit Baseballschläger bedroht +++ Pkw entwendet +++ "Falsche Polizeibeamte" machen Beute +++ Ladendiebe mit Reisekoffer voller Stehlgut - Bandentäter festgenommen

1. Ladendiebin geht Ladendetektiv an,

Wiesbaden, Kirchgasse, Mittwoch, 14.08.2024, 16:35 Uhr

(vb) Am Mittwochnachmittag griff eine Ladendiebin einen ihr nacheilenden Detektiv in einem Einkaufszentrum in der Kirchgasse in Wiesbaden an. Die 42-jährige Frau verstaute Waren in ihrer Einkaufstasche und begab sich zum Ausgang, ohne diese zu zahlen. Der 59-jährige Ladendetektiv hatte dies beobachtet und nahm die Verfolgung auf. Als er sie einholte und festhalten wollte, griff ihn die Frau an und wehrte sich vehement. Eine weitere Mitarbeiterin informierte die Polizei. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte die Frau den 59-Jährigen mehrfach zu schlagen und treten versucht, um im Besitz des Stehlguts zu bleiben. Er erlitt Kratzer an den Unterarmen. Die Polizei nahm die 42-Jährige fest und verbrachte sie zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Ladendiebin die Dienststelle wieder verlassen. Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Mit Baseballschläger bedroht,

Wiesbaden, Auguste-Viktoria-Straße, Donnerstag, 15.08.2024, 02:58 Uhr

(vb) In der Auguste-Viktoria-Straße in Wiesbaden bedrohte ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag einen Passanten mit einem Baseballschläger. Ein 50-Jähriger befand sich vor einem dortigen Hotel als ihn ein Unbekannter ansprach. Da der Mann bereits Ärger vermutete, entfernte er sich fußläufig. Der Täter verfolgte ihn, weshalb er seine Laufgeschwindigkeit erhöhte. Währenddessen holte der Verfolger eine metallene Stange hinter dem Rücken hervor und bedrohte den Flüchtenden aus etwas Entfernung mit Schlagbewegungen. Der 50-jährige Passant konnte sich in eine nahegelegene Tankstelle retten und verständigte die Polizei. Bei Fahndungsmaßnahmen konnten die Streifen den Täter noch ausfindig machen, jedoch nicht ergreifen, da er mit einem Leih-E-Scooter flüchtete. Der Täter wird als dunkelhäutig, ca. 20 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben. Er habe einen schwarzen Trainingsanzug getragen. Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 mit der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers in Verbindung zu setzen.

3. Pkw entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Theodor-Heuss-Ring, Dienstag, 13.08.2024, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 14.08.2024, 06:55 Uhr

(vb) Zwischen Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen wurde ein Pkw im Theodor-Heuss-Ring in Wiesbaden-Biebrich entwendet. Der 57-jährige Fahrzeughalter parkte seinen roten Mazda CX-5 am Dienstag gegen 16:30 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz. Als er am Folgetag gegen 06:55 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, fehlte von diesem jede Spur. Zuletzt war das amtliche Kennzeichen "WI-PL 201" an dem Fahrzeug im Wert von ca. 25.300 EUR angebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu etwaigen Tätern oder dem Verbleib des Pkw werden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

4. "Falsche Polizeibeamte" machen Beute, Wiesbaden-Biebrich, Dienstag, 13.08.2024, 14:30 Uhr bis 22:00 Uhr

(vb) "Falsche Polizeibeamte" brachten im Laufe des Dienstags eine Seniorin aus Wiesbaden-Biebrich um ihre Ersparnisse. Der Betrüger rief die 80-jährige Frau gegen 14:30 Uhr auf ihrem Festnetztelefon an und gab sich als "Wolfgang Kaiser" der Kriminalpolizei Wiesbaden aus. Die folgenden Gespräche führte sie mit dessen vermeintlichem Vorgesetzten "Herr Wolf". Er berichtete von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft und dass die Angerufene das nächste Opfer sein sollte. Anschließend befragte er die Seniorin zu ihren Vermögensverhältnissen und machte ihr weis, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Daher forderte er sie auf, ihre Ersparnisse von der Bank zu holen und vor der Haustür zu deponieren. Zudem verpflichtete er sie über sämtliche Gesprächsinhalte Stillschweigen zu bewahren. Die Seniorin folgte den Anweisungen. Die Betrüger erlangten Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 40.000 EUR. Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Anrufer erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass sie ihre Opfer dazu zu bewegen, ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände irgendwo zu deponieren oder an Unbekannte zu übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

5. Ladendiebe mit Reisekoffer voller Stehlgut - Bandentäter festgenommen, Wiesbaden, Kirchgasse, Mittwoch, 14.08.2024, 13:43 Uhr

(vb) Am Mittwochmittag fielen zwei Ladendiebe mit einer ungewöhnlichen Tatbegehungsweise in der Kirchgasse in Wiesbaden auf. Die beiden Täter im Alter von 21 und 27 Jahren betraten mit einem Reisekoffer ein Bekleidungsgeschäft, verstauten Kinderbekleidung im Wert von über 1.000 EUR darin und versuchten so den Laden wieder zu verlassen. Zwei Ladendetektive ertappten die Männer, woraufhin sie den Koffer zurückließen und die Flucht ergriffen. Den 21-Jährigen konnten die Detektive festhalten, der andere rannte davon. Die Polizei nahm den flüchtigen 27-Jährigen kurze Zeit später fest. Beide Diebe wurden zur Dienststelle gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um keinen Einzelfall. Die Männer sollen Teil einer Bande sein, die deutschlandweit mit dieser Tatbegehungsweise ihr Unwesen treibt. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Ob sie in Untersuchungshaft kommen, wird ein Haftrichter am heutigen Donnerstag entscheiden.

