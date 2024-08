Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Roller in Brand gesetzt +++ E-Bike gestohlen +++ Zwei Unbekannte stecken Geldbörse ein +++ Gegen Poller gefahren und geflüchtet

1. Roller in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, In der Witz, Mittwoch, 14.08.2024, 03:34 Uhr

(vb) Mittwochnacht setzten Unbekannte in der Straße "In der Witz" in Mainz-Kastel einen Roller in Brand. Eine Anwohnerin beobachtete ein Feuer und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Roller vor, welcher trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr, nahezu vollständig abbrannte. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 EUR. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen des Brandes dauern noch an. Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. E-Bike gestohlen,

Wiesbaden, Rheinstraße, Dienstag, 13.08.2024, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(vb) Unbekannte stahlen am Dienstagnachmittag ein E-Bike in der Rheinstraße. Gegen 14:00 Uhr stellte die Eigentümerin ihr Fahrrad vor einer Bank in der Rheinstraße Ecke Moritzstraße ab und schloss es mit einem Bügelschloss durch Rahmen und Hinterreifen an. Als sie gegen 16:00 Uhr zu ihrem lavendelfarbenen E-Bike der Marke "Cowboy" zurückkehrte war dieses verschwunden. Von dem ca. 2.500 EUR teuren Rad fehlt jede Spur. Hinweise auf etwaige Täter oder den Verbleib des E-Bikes nimmt die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

3. Zwei Unbekannte stecken Geldbörse ein, Wiesbaden, Mainzer Straße, Montag, 12.08.2024, 21:22 Uhr

(vb) Am Montagabend steckten zwei Unbekannte eine Geldbörse in der Mainzer Straße in Wiesbaden ein, welche ein 31-Jähriger kurz zuvor verloren hatte. Gegen 21:00 Uhr befand sich der Mann auf dem Tankstellengelände, wobei ihm seine Geldbörse unbemerkt aus der Hosentasche fiel. Dies bemerkte er jedoch erst als er kurz später seine Geldkarte in einem anderen Geschäft nutzen wollte. Er begab sich direkt zurück zur Tankstelle. Seine Geldbörse samt Inhalt war jedoch nicht mehr dort. In der Zwischenzeit hatten zwei Unbekannte sie aufgefunden und mitgenommen. Die Täter waren mit einem schwarzen SUV unterwegs. Sie werden wie folgt beschrieben: Täter 1:

- männlich - mittleres Alter - kurze, dunkle Haare - helles T-Shirt - schwarze Hose

Täter 2:

- männlich - kräftige Statur - helles Oberteil - dunkle Hose

Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers ermittelt und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

4. Gegen Poller gefahren und geflüchtet, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Platz, Dienstag, 13.08.2024, 11:57 Uhr

(vb) Auf dem Kaiser-Friedrich-Platz in Wiesbaden kam es am Dienstagvormittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines weißen VW Sprinters kollidierte mit einem Poller, als er den Kaiser-Friedrich-Platz in Richtung Wilhelmstraße verlassen wollte. Es entstand Sachschaden an dem Poller und dem Fahrzeug im Gesamtwert von ca. 3.000 EUR. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setze er seine Fahrt fort. Der Fahrer des Kleibusses wird als ca. 175-180 cm groß und schlank beschrieben. Er soll schwarze mittellange Haare und einen schwarzen Vollbart haben. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls, die Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können, werden gebeten sich telefonisch mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

