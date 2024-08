Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Seniorinnen betrogen und bestohlen +++ Rausgeschmissen und verletzt +++ Einbrecher verwischen Spuren +++ In Restaurant eingebrochen +++ Handy unterschlagen und geortet +++ Berauscht Unfall verursacht

Wiesbaden (ots)

1. Mit Schockanruf hinters Licht geführt worden und Geld übergeben, Idstein/Wiesbaden, Coulinstraße, Freitag, 16.08.2024, 16:50 Uhr bis 18:15 Uhr

(fh) Am Freitagnachmittag wurde eine Seniorin aus Idstein von Telefonbetrügern hinters Licht geführt und zur Übergabe von Bargeld in Wiesbaden gedrängt. Am Nachmittag klingelte das Telefon der Idsteinerin. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der der Seniorin eine üble Lügengeschichte auftischte. Ihre Tochter habe einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht und sei festgenommen worden. Nun läge es an der Mutter, eine Gefängnisstrafe für die Tochter zu verhindern. Hierfür müsse sie knapp 45.000 Euro an Mitarbeiter des Amtsgerichts übergeben. Die sichtlich geschockte und unter Druck gesetzte Frau sammelte daraufhin einen Teil der Summe und begab sich, wie von den Betrügern gefordert, nach Wiesbaden, wo es gegen 18:15 Uhr in der Coulinstraße, gegenüber des dortigen Parkhauses, zu einer Geldübergabe kam. Hier händigte sie einen Umschlag an eine 30 Jahre alte, etwa 1,68 m große Frau mit dunklen, glatten und halblangen Haaren aus. Sie hatte eine normale Statur, trug ein weißes Shirt und sprach deutsch ohne Akzent. Erst nach der Übergabe dämmerte es der Betroffenen, dass sie Betrügern aufgesessen war und sie wandte sich an die Polizei. Diese sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben oder denen die beschriebene Frau in der Coulinstraße aufgefallen ist. Hinweise werden vom zuständigen Fachkommissariat in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Rausgeschmissen und verletzt,

Wiesbaden, Murnaustraße, Sonntag, 18.08.2024, 03:00 Uhr

(vb) In der Nacht auf Sonntag kam es in einem Kulturzentrum in der Murnaustraße in Wiesbaden zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 42-jähriger Wiesbadener hatte sich gegenüber mehreren Gästen unangemessen verhalten. Daher verwies ihn ein 34-jähriger Mitarbeiter der Lokalität. Da der Gast dieser Aufforderung nicht nachkam, zog ihn der 34-Jährige vor den Haupteingang, wo es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei der der 42-Jährige leicht am Hinterkopf und Ellenbogen verletzt wurde. Der Mitarbeiter muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Einbrecher verwischen Spuren,

Wiesbaden, Theodorenstraße, Donnerstag, 08.08.2024, 05:00 Uhr bis Samstag, 17.08.2024, 22:30 Uhr

(vb) Unbekannte brachen in den vergangenen eineinhalb Wochen in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Theodorenstraße in Wiesbaden ein. Am Donnerstag, 08.08.2024 um 05:00 Uhr verließen die Bewohner die Erdgeschosswohnung und kehrten erst am Samstag, 17.08.2024 um 22:30 Uhr zurück. In der Zwischenzeit hebelten Unbekannte die im rückwärtigen Bereich gelegene Terrassentür auf und verschafften sie so Zutritt zur Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck in bislang unbekannter Menge und Wert. Bevor die Einbrecher die Flucht antraten, übergossen sie einzelne Bereiche der Wohnung und der Terrassentür mit einer Lösung, vermutlich um Spuren zu verwischen. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise werden bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen

4. Pedelec trotz Dreifach-Sicherung gestohlen, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Hauptstraße, Donnerstag, 15.08.2024, 08:20 Uhr bis Sonntag, 18.08.2024, 10:30 Uhr

(vb) Aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße in Mainz-Kostheim stahlen Unbekannte von Donnerstag- bis Sonntagmorgen ein Pedelec. Die 36-jährige Besitzerin hatte ihr rotes Pedelec der Marke "Riese & Müller" mit drei Schlössern durch Hinter- und Vorderreifen sowie den Rahmen gesichert in der Tiefgarage abgestellt. Als sie wenige Tage später zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, war es nicht mehr an seinem Platz. Unbekannte hatten es in der Zwischenzeit gestohlen. Hinweise auf etwaige Täter oder den Verbleib des Pedelecs nimmt die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen. Noch ein Hinweis Ihrer Polizei: Achten Sie bei der Sicherung Ihres Fahrrads darauf, dieses nicht nur "an sich selbst", z.B. durch Rahmen und Reifen zu sichern, sondern das Schloss zusätzlich auch an einem ortsfesten Gegenstand wie einem Fahrradständer zu befestigen. Damit können Sie nicht jeden Fahrraddiebstahl verhindern, sich jedoch vor Gelegenheitsdieben schützen.

5. In Restaurant eingebrochen,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Große Kirchenstraße, Samstag, 17.08.2024, 12:47 Uhr

(vb) Am Samstagmittag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Restaurant in der Straße "Große Kirchenstraße" ein. Der Unbekannte betrat den unverschlossenen Vorraum und begab sich zur Tür des Restaurants, welche er aufhebelte. Aus dem Restaurant stahl er Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 40-45 Jahre - Dreitagebart - Basecap mit dem Buchstaben "A" oberhalb des Schirms - T-Shirt mit Schriftzug "K2" - Umhängetasche - Halskette - Armreif ums linke Handgelenk - Armbanduhr am rechten Handgelenk - Tattoos auf dem gesamten linken Unterarm

Zeugenhinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Seniorin um mehrere Tausend Euro gebracht, Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Mittwoch, 24.07.2024

(vb) Am Sonntagmittag zeigte eine Seniorin einen Trickdiebstahl an, der sich bereits am 24.07.2024 in Mainz-Kostheim ereignet hatte. Zwei Frauen hatten die 87-Jährige am Eingang ihres Wohnhauses angesprochen, da eine vermeintlich neue Nachbarin, die Schwester der beiden, auf Klingeln nicht öffnen würde. Nach etwas hin und her schlug die Seniorin den beiden Frauen vor, doch einen Zettel an der Wohnungstür der Schwester zu hinterlassen. Da sie jedoch keinen Zettel und Stift bei sich hatten, schloss die hilfsbereite 87-Jährige ihre Wohnung auf und holte den beiden Frauen die Schreibutensilien. Währenddessen begaben sich die Diebinnen in das Schlafzimmer der Seniorin und nahmen mehrere Tausend Euro Bargeld an sich. Die 87-Jährige händigte Stift und Zettel aus und schloss ihre Wohnungstür von innen. Den Diebstahl bemerkte sie erst einige Tage später und erstattete schließlich Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

7. Handy unterschlagen und geortet - Täterin ermittelt, Frankfurt am Main, Roßmarkt | Wiesbaden, Mainz-Kastel, Ludwigplatz, Samstag, 17.08.2024, 23:00 Uhr

(vb) Am Sonntagabend erschien ein 28-jähriger Frankfurter auf dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden und meldete, dass er sein Handy in Frankfurt verloren und in Wiesbaden geortet habe. Am Vorabend hatte der junge Mann sein Handy auf dem Apfelweinfest in Frankfurt verloren. Mittels Ortung stellte er fest, dass es sich am Ludwigplatz in Mainz-Kastel befindet. Durch den Handyeigentümer angestellte Nachforschungen hatten nicht zum Auffinden des Handys geführt, weshalb er sich schließlich an die Polizei wandte. Eine Streife suchte den letzten festgestellten Standort des Handys auf. Dort trafen sie auf eine 30-jährige Frau, die die Beamten schließlich zu dem unterschlagenen Handy führte. Sie hatte das Handy auf dem Festgelände in Frankfurt, wo sie derzeit arbeitet, gefunden und eingesteckt. Die Frau wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Im Anschluss durfte sie die Dienststelle wieder verlassen. Der Eigentümer erhielt sein Handy zurück. Die Frau muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

8. Berauscht Verkehrsunfall verursacht,

BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Einfahrt zur TuR Medenbach, Samstag, 17.08.2024, 23:22 Uhr

(cw) Ein größerer Verkehrsunfall ereignete sich Samstagnacht auf der BAB 3 Richtung Frankfurt in Höhe Wiesbaden-Medenbach. Gegen 23:20 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Audi die BAB 3 in Richtung Frankfurt. Unmittelbar vor der Einfahrt zur dortigen Tank- und Rastanlage überholte der 21-Jährige einen vor ihm fahrenden 41-Jährigen in seinem Volvo. Beim Wiedereinfädeln schnitt dieser den Fahrer des Volvos jedoch dermaßen, dass er einen Zusammenstoß mit dem Audi nicht vermeiden konnte. Der Audi geriet ins Schleudern und kollidierte in der Einfahrt zur Rastanlage mit dem Auflieger eines dort geparkten Sattelzugs. Es wurde niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen und dem Auflieger entstand ein Sachschaden von über 24.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer mutmaßlich zuvor Lachgas konsumiert hatte und nicht fahrtüchtig war. Neben einer Blutentnahme musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben. Da sich der Fahrer bereits zuvor auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auffällig zeigte, werden Geschädigte oder Zeugen gebeten, sich mit der Autobahnstation Medenbach unter der Rufnummer (0611) 345 4140 in Verbindung zu setzen.

9. Pkw touchiert und geflüchtet - Zeugen gesucht, Wiesbaden-Bierstadt, Limesstraße, Sonntag, 18.08.2024, 17:50 Uhr

(vb) Eine unbekannte Pkw-Fahrerin oder ein unbekannter Pkw-Fahrer touchierte am Sonntagabend einen anderen Pkw in der Limesstraße in Wiesbaden-Bierstadt und flüchtete. Der schwarze VW Passat eines 55-Jährigen stand ordnungsgemäß auf Höhe der Limesstraße 16 am Fahrbahnrand geparkt. Gegen 17:50 Uhr beobachtete ein Zeuge wie ein Unbekannter mit seinem Pkw einen Schlenker nach rechts machte und so mit dem geparkten VW kollidierte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete das Fahrzeug. Es soll sich um einen weißen Transporter in der Größe eines Mercedes "Vito" gehandelt haben. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer sind nicht bekannt. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

