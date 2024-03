Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsinsel überfahren - Frau und Baby unverletzt

Weinheim (ots)

Am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr kam eine 32-jährige VW-Fahrerin beim Abbiegen von der Muckensturmer Straße in die Berliner Straße von der Fahrbahn ab und blieb auf einer bepflanzten Verkehrsinsel stehen. Die Fahrerin sowie ihr wenige Monate altes Baby blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell