Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Taschendiebe in der Altstadt unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein 37-Jähriger schlenderte am Donnerstag die Fußgängerzone der Hauptstraße entlang. Als er in Richtung Bismarckplatz lief, erhielt er gegen 12:30 Uhr plötzlich einen leichten Stoß von hinten. Er sah sich um und erblickte eine ungefähr 65-jährige Frau mit faltigem Gesicht, die für ihn als mutmaßliche Verursacherin in Frage kam. Da diese aber nicht weiter reagierte, setzte er seinen Weg vor. Als er an einem Kiosk am Bismarckplatz bezahlen wollte, stellte er fest, dass sein Geldbeutel verschwunden war. Diesen hatte er zuvor in eine Hosentasche am Gesäß gesteckt. Ob die unbekannte Frau in den Diebstahl verwickelt war, ist Gegenstand der durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte geführten Ermittlungen.

Von der mutmaßlichen Täterin liegt nur eine spärliche Beschreibung vor. Die ungefähr 65-jährige Frau hatte aber ein auffällig faltiges Gesicht. Sie war in Begleitung einer Frau im Alter von 20 bis 25 Jahren. Diese trug eine graue Trainingshose, ein T-Shirt mit Mickey Mouse Aufdruck, rosa Socken sowie Adiletten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt generell zum Schutz gegen Taschendiebe:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps und Ratschläge finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/325-FB-So-schuetzen-Sie-sich-vor-Taschendieben.pdf

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell