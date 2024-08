Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trio entwendet olivgrünes Mountainbike - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Drei noch unbekannte Täter fielen am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr einem Zeugen in der Otto-Beck-Straße auf. Das Trio war selbst mit Fahrrädern unterwegs und hielt vor dem olivgrünen Mountainbike der Marke Cube an, welches im Hof des Geschädigten abgestellt war. Nachdem die Täter das Schloss aufgebrochen hatten, flüchteten sie vom Tatort. Ein Zeuge informierte den Eigentümer des Fahrrads, welcher noch kurz die Verfolgung der Unbekannten aufnahm, konnte diese jedoch nicht mehr einholen. Die Täter werden als junge Männer zwischen 14 und 18 Jahre beschrieben. Ein Verdächtiger trug ein weißes T-Shirt und einen auffälligen weißen Fischerhut. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls übernommen. Ein vor Ort zurückgelassenes Fahrrad der Täter wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell