Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Grabschmuck auf Friedhöfen entwendet - Zeugen gesucht

Oftersheim/Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum von Dienstag gegen 15 Uhr bis Mittwoch gegen 08 Uhr von einem Friedhof im Kohlwaldweg in Oftersheim diversen Grabschmuck. Hierbei wurden unter anderem Kupferschalen, Laternen und Statuen entwendet, sodass die Höhe des Diebstahlschadens auf 30.000 geschätzt wird.

Außerdem verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Friedhof in der Grenzhöfer Straße in Plankstadt. Hier wurde zunächst in einen Schuppen eingebrochen und anschließend an etwa 35 Grabmählern diverser Metallschmuck entwendet. Die entstandene Sachschadens- und Diebstahlshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft und/oder den Taten mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die im weiteren Verlauf von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell