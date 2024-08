Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Toilette gelegt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft begab sich am Donnerstag auf die Herrentoilette eines Parkhauses in der Poststraße. Dort zündete der mutmaßlich männliche Täter um kurz vor 23:30 Uhr Klopapier an. Durch die Hitze entstand ein Schaden an einer Lampe. Glücklicherweise griff der Brand nicht auf andere Räume über und durch den Rauch wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen und entrauchte das Parkhaus. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Ob die Brandlegung im Zusammenhang mit einem äußerst gefährlichen Trend eines Videoportals steht, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell