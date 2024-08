Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raub auf Juwelier - Zeugenaufruf +++ Einbrecher scheitern

Wiesbaden (ots)

1. Raub auf Juwelier - Zeugenaufruf,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Mittwoch, 21.08.2024, 11:21 Uhr

(vb) Am Mittwochvormittag kam es zu einem Raubüberfall auf einen Juwelier in der Christian-Zais-Straße in Wiesbaden. Ein Unbekannter betrat um 11:21 Uhr den Juwelier und ging die Mitarbeiterin, die gerade die Vitrinen bestückte, körperlich an. Die Frau setzte sich zur Wehr, sodass es zu einem Gerangel mit dem Täter kam. Kurze Zeit später folgten zwei weitere Personen, die sich direkt zu den Vitrinen begaben und diese leerten. Anschließend versprühten die Täter Reizstoff im Geschäft, bevor sie es schließlich samt Raubgut verließen. Sie flüchteten im Anschluss in Richtung Kurpark und Theaterparkplätze. Die Täter werden als männlich, ca. 25-30 Jahre alt und schwarz gekleidet beschrieben. Die Frau wurde leicht verletzt, eine weitere medizinische Behandlung im Krankenhaus war nicht von Nöten. Die Täter erlangten Schmuck in bislang unbekanntem Wert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere eine Person, die mit einem Stativ und einem Handy Videoaufnahmen von sich selbst in Richtung Tatort im Bereich der Theaterkolonnaden gemacht haben soll, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrecher scheitern,

Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Montag, 19.08.2024, 20:00 Uhr bis Dienstag, 20.08.2024, 08:30 Uhr

(vb) Unbekannte versuchten von Montagabend bis Dienstagmorgen in eine Änderungsschneiderei in Wiesbaden einzubrechen. Mit einem derzeit unbekannten Gegenstand schlugen die Einbrecher zunächst gegen das Schaufenster des Geschäfts und brachen im weiteren Verlauf einen Teil des Schlosses der Eingangstür ab. Damit beschädigten sie sowohl das Schaufenster als auch das Schloss. In das Ladeninnere gelangten sie jedoch nicht. Unverrichteter Dinge mussten die Einbrecher die Flucht antreten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

