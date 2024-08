Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fußgänger bei Unfall tödlich verunglückt +++ Mit Reizstoff besprüht - Täterfestnahme +++ Mann gibt Schüsse ab +++ Lenkrad aus Pkw abmontiert +++ Beifahrerscheibe eingeschlagen - Geldbörse entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Fußgänger bei Unfall tödlich verunglückt, Landesstraße 3017, bei Wiesbaden-Breckenheim, Dienstag, 20.08.2024, 21.50 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagabend ein Fußgänger ums Leben gekommen. Gegen 21.50 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem VW Golf die Landesstraße 3017 von Hofheim-Langenhain in Richtung Wiesbaden-Breckenheim. Aus bisher ungeklärten Gründen lag zu diesem Zeitpunkt ein 53-jähriger Mann auf der Fahrbahn. Die Golffahrerin übersah zunächst den am Boden liegenden Mann, sodass dieser von dem Fahrzeug erfasst und überrollt wurde. Dabei erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen wohnsitzlosen Mann, der sich vornehmlich in Frankfurt aufgehalten haben soll. An dem Golf entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Das Fahrzeug wurde im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen sichergestellt. Der genaue Unfallhergang ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierzu wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeuginnen und Zeugen können sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 melden.

2. Mit Reizstoff besprüht - Täter festgenommen, Wiesbaden-Bierstadt, Poststraße / Plutoweg, Dienstag, 20.08.2024, 13:40 Uhr bis 13:47 Uhr

(vb) Am Dienstagmittag wurde ein Restaurantbetreiber in Wiesbaden-Bierstadt mit Reizstoff besprüht. Ein 31-jähriger Mann aus Hofheim aß in dem Restaurant des 44-Jährigen und wollte ohne zu zahlen gehen. Darauf angesprochen, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Um diese zu beenden, erließ der Wiesbadener seinem Gast die Rechnung und forderte ihn auf zu gehen. Infolgedessen zückte der Hofheimer ein Reizstoffsprühgerät und sprühte dem 44-Jährigen damit ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung Innenstadt. Der Restaurantbetreiber nahm die Verfolgung auf. Im Plutoweg kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 31-Jährige erneut das Reizstoffsprühgerät gegen den Wiesbadener einsetzte. Er erlitt Rötungen im Gesicht. Im Nachgang nahm die Polizei den Angreifer widerstandslos im Nahbereich fest. Bei ihm wurde das verwendete Reizstoffsprühgerät aufgefunden und sichergestellt. Der Mann wurde mit einem Platzverweis belegt. Zudem muss er sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

3. Mann gibt Schüsse auf Balkon ab,

Wiesbaden, Schachtstraße, Dienstag, 20.08.2024, 11:50 Uhr

(vb) Am Dienstagvormittag meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf einen Mann, der in der Schachtstraße in Wiesbaden, Schüsse auf einem Balkon abgegeben hatte. Beim Eintreffen der Streife konnte der Mann auf dem beschriebenen Balkon lokalisiert und angesprochen werden. Eine Waffe hielt er nicht in den Händen. Der 44-Jährige öffneten den Beamten auf deren Anweisung die Wohnungstür und ließ sich widerstandslos festnehmen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine geladene CO2-Waffe auf und stellten sie sicher. Der Mann ist nun Betroffener in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren.

4. Lenkrad aus Pkw abmontiert,

Wiesbaden-Biebrich, Dunantstraße, Dienstag, 20.08.2024, 03:18 Uhr bis 03:29 Uhr

(vb) In Wiesbaden-Biebrich stahlen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag das Lenkrad aus einem Pkw. Der schwarze Mercedes "E 300 d" stand auf einem Parkplatz in der Dunantstraße geparkt. Nach aktuellem Ermittlungsstand begaben sich ein oder zwei Personen um 03:18 Uhr zu dem Fahrzeug, verschafften sich Zugang zum Fahrzeuginneren und montierten das Lenkrad ab. Nach etwas mehr als zehn Minuten verließen die Täter mit dem Lenkrad im Wert von ca. 1.000 EUR den Tatort wieder. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu etwaigen Tätern oder dem Verbleib des Lenkrads unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Beifahrerscheibe eingeschlagen und Geldbörse entwendet, Wiesbaden-Klarenthal, Goerdelerstraße, Dienstag, 20.08.2024, 18:35 Uhr

(vb) Ein Unbekannter schlug am Dienstagabend die Beifahrerscheibe eines in der Goerdelerstraße in Wiesbaden-Klarenthal abgestellten Pkw ein und entwendete daraus eine Geldbörse. Der schwarze Peugeot war am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 18 geparkt. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann die Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand einschlug und sich anschließend in Richtung eines dortigen Lebensmittelgeschäfts entfernte. Er erlangte eine Geldbörse samt Inhalt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Die Streife konnte weder das Stehlgut noch den Täter im Nahbereich ausfindig machen. Der Mann wird als Mitte 30, ca. 180 cm groß und schmal beschrieben. Er habe kurze blonde Haare und trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Strich an der Seite und ein schwarzes Oberteil. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

6. Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht, Wiesbaden-Schierstein, Landesstraße 3441, zwischen Walluf und Frauenstein, Freitag, 16.08.2024, 22:20 Uhr

(vb) Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer verletzt wurde und die Fahrerin oder der Fahrer des Pkw flüchtete. Gegen 22:20 Uhr befuhr eine bislang unbekannte Person mit ihrem Pkw die Landesstraße 3441 aus Richtung Wiesbaden-Frauenstein kommend in Richtung Walluf. In einer langgezogenen Kurve überholte der Pkw einen vorausfahrenden Pkw trotz nahendem Gegenverkehr. Infolgedessen musste der 21-jährige, entgegenkommende Motorradfahrer nach rechts ausweichen, verlor die Kontrolle über seine schwarze Kawasaki Ninja und stürzte. Ein Zusammenstoß mit dem unbekannten Pkw ließ sich nicht mehr vermeiden, welcher jedoch seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2.500 EUR. Von der Unfallverursacherin oder dem Unfallverursacher fehlt jede Spur. Zeuginnen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Pkw und dessen Fahrerin oder Fahrer geben können, werden gebeten sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Verkehrskontrollen mit Zielrichtung "Raser-Poser-Tuner", Wiesbaden, Innenstadt, Donnerstag, 15.07.2024, Freitag, 16.07.2024, Samstag, 17.07.2024, jeweils von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr

(vb) Am Donnerstag-, Freitag- und Samstagabend wurden jeweils in der Zeit von 18:00 Uhr bis 02:00 Uhr zivile Verkehrskontrollen des Regionalen Verkehrsdienstes in der Wiesbadener Innenstadt mit Zielrichtung "Raser-Poser-Tuner" durchgeführt. Insgesamt wurden 29 Personen und 25 Fahrzeuge kontrolliert. Erst Anfang der letzten Woche war die zulässige Höchstgeschwindigkeit in einigen Straßen der Wiesbadener Innenstadt auf 30 bzw. 40 km/h herabgesetzt worden. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer bekam dies besonders zu spüren. Er befuhr mit seinem roten Mercedes C63 AMG in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Oranienstraße nach Toleranzabzug mit 73 km/h. Dort sind jetzt 30 km/h erlaubt. Nun erwartet den jungen Mann ein Bußgeld in Höhe von 400 EUR, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Noch eine Woche zuvor, bei erlaubten 50 km/h, wäre er mit 115 EUR und einem Punkt davongekommen. Auch zukünftig wird der Regionale Verkehrsdienst verstärkt Kontrollen mit dieser Zielrichtung durchführen.

