POL-WI: Rücknahme einer Vermisstenfahndung

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden-Nordenstadt, Wallauer Weg, Donnerstag, 22.08.2024, 02:34 Uhr bis 02:38 Uhr (ms) In Wiesbaden wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen und ein Autoschlüssel sowie geringe Mengen Bargeld gestohlen. Donnerstag gegen ...

mehr