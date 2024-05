POL Schwaben Nord: Unfall zwischen Auto und E-Scooter

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (16.05.2024) ereignete sich ein Unfall in der Schönbachstraße. Der Verursacher flüchtete. Gegen 19.10 Uhr saß ein 21-Jähriger in seinem geparkten Auto in der Schönbachstraße auf Höhe der Dinkelsbühler Straße. Er unterhielt sich dort mit seiner Beifahrerin. Zwischenzeitlich kam der Fahrer des vor ihm geparkten Fahrzeugs zurück und parkte aus. Dabei setzte er ...

mehr