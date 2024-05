Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Unfall geflüchtet

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Donnerstag (16.05.2024) ereignete sich ein Unfall in der Schönbachstraße. Der Verursacher flüchtete. Gegen 19.10 Uhr saß ein 21-Jähriger in seinem geparkten Auto in der Schönbachstraße auf Höhe der Dinkelsbühler Straße. Er unterhielt sich dort mit seiner Beifahrerin. Zwischenzeitlich kam der Fahrer des vor ihm geparkten Fahrzeugs zurück und parkte aus. Dabei setzte er zurück und stieß gegen das Auto des 21-Jährigen. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun nach dem Verantwortlichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell