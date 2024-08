Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rentnerin dreist beklaut

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag saß eine 77-jährige Weimarerin in einer Bäckerei im Atrium, als ihr dort durch unbekannte Täter die Handtasche gestohlen wurde. Die Täter entfernten sich mit der Handtasche, entnahmen auf der Flucht ca. 150 Euro Bargeld und warfen die Tasche schließlich am Graben weg. Durch eine Passantin wurde die Tasche gefunden und konnte so der Rentnerin mit dem restlichen Inhalt wieder zurück gegeben werden.

