Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher verlässt trotz Ansprechen Unfallstelle

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag wollte ein 69-jähriger mit seinem Hyundai in eine Parklücke in Weimar-West einparken. Aufgrund der viel zu engen Parklücke stieß er dabei gegen einen geparkten Renault. Anschließend setzte der Unfallverursacher sein Fahrzeug um und parkte einfach ein paar Meter weiter. Nach dem Aussteigen begutachtete er den entstandenen Sachschaden und verließ die Unfallstelle. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete hatte, sprach den Mann noch an, ohne Erfolg. Der Rentner ging einfach nach Hause. Der aufmerksame Zeuge informierte die Polizei, die den Unfallflüchtigen ausfindig machte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

