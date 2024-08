Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Androhung eines schädigenden Ereignisses an einer Schule

Weimar (ots)

Am heutigen Morgen, kurz nach 8 Uhr, erreichte die Polizei Weimar die Information, dass das Staatliche Gymnasium Johann Wolfgang von Goethe via E-Mail eine Drohung zu einem schädigenden Ereignis, eine Bombendrohung, erhalten habe. Unverzüglich begaben sich Beamte vor Ort und bauten den Kontakt mit der Schulleitung auf. Gleichgelagerte Drohungen erreichten weitere Schulen im gesamten Freistaat. Diese hatten jeweils den gleichen Inhalt ähnlichen Absenders. In Absprache mit der Schulleitung sowie der Lageeinschätzung erfolgte die Absuche der Schulgebäude in der Amalienstraße sowie am Herderplatz. Diese verlief ohne Auffälligkeiten. Für diesen Zeitraum galt die Devise den Gefahrenmoment aber auch Einschränkungen für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. Daher erfolgte auch keine komplette Evakuierung der Schulgebäude, zumal sich eine große Anzahl an Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften außerhalb des jeweiigen Gebäudes befanden. Aufgrund der negativen Absuche sowie der daraus resultierenden neuen Lageeinschätzung erfolgte die Entscheidung, dass der Schulbetrieb, wie geplant, aufrechterhalten bleibt. Die Beamten befinden sich überdies weiterhin vor Ort. Ein schädigendes Ereignis ist zum angedrohten Zeitpunkt nicht eingetreten.

