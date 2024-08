Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bier und Schuhe gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Reichenbach: Ein doch recht ungewöhnlicher Diebstahl wurde Mittwoch in Reichenbach gemeldet, zumindest was die Beute anbelangt. Ein Anwohner der Fabrikstraße teilte mit, dass aus dem Hausflur Schuhe fehlen würden. Darüber hinaus waren mehrere Kellerabteile angegriffen. Unbekannte hatten sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafft und begaben sich im Anschluss in den Kellerbereich. Hier öffneten diese mehrere Türen und eigneten sich 60 Flaschen Gerstengebräu an. Aus dem Hausflur nahmen sie noch zwölf paar Schuhe an sich. mitsamt ihrer Beute entfernten sich die Langfinger unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell