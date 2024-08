Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Beleidigung geschlagen worden

Jena (ots)

Wiederholt ist eine 18-jährige derart auffällig geworden, dass die Polizei auf den Plan gerufen werden musste. Und erneut war diese nicht unerheblich alkoholisiert. Mittwochabend kam es zu einem zunächst verbalen Disput zwischen ihr und einem 60-Jährigen im Bereich eines Discounters im Buchenweg. Nachdem die Frau sich abfällig über das Alter sowie das äußere Erscheinungsbild des Mannes äußerte, erwiderte dieser das mit einem Faustschlag in ihr Gesicht. Hierbei wurde die Frau, welche über 2,6 Promille hatte, leicht verletzt, eine medizinische Versorgung indes war nicht notwendig. Der 60-Jährige hatte 1,6 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Bereits am Tag zuvor gab es einen polizeilichen Einsatz, wo die 18-Jährige beteiligt war (wir berichteten unter Streit an Bushaltestelle artet aus).

