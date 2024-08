LPI-J: Motorrad wieder aufgefunden

Weimar (ots) - Am späten Mittwochnachmittag befuhren ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 18-jähriger Skoda-Fahrer in dieser Reihenfolge die B7 in Fahrtrichtung Nohra. An der Kreuzung B7 / Isseroda / Hopfgarten musste der Mercedes-Fahrer an der Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der Skoda-Fahrer zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand, allerdings war der Skoda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: ...

