Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Weimar (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmorgen waren derzeit unbekannte Täter offensichtlich unzufrieden mit der gewählten Parkbucht eines Skoda in Gelmeroda. Der verantwortliche 54-jährige Fahrzeugführer stellte am Morgen des Donnerstages einen platten Reifen fest, der augenscheinlich mit einer Art Krampe verursacht wurde. Außerdem befand sich ein Zettel an der Windschutzscheibe mit den Worten "...und etwas Platz lassen wäre auch ganz schön!" Der Sachschaden beläuft sich auf 100 Euro. Anzeige und Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell