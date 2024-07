LPI-J: Huch, das sind ja meine Sachen...

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: In den frühen Abendstunden meldete eine Zeugin eine Ladendiebin. Die Frau war in einem Schuhgeschäft in der Eisenberger Straße. Hier eignete sie sich widerrechtlich ein paar Sportschuhe an und entfernte sich flinken Fußes in Richtung Bahnhof. Trotz Personenbeschreibung sowie der eingeleiteten Fahndung blieb die Ladendiebin vorerst unerkannt. Den erlangten Hinweisen wird nunmehr im Rahmend er Ermittlungen nachgegangen. Rückfragen ...

