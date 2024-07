Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lauter Knall und Feuerschein mitten in der Nacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Mehrere Zeugen meldeten Mittwochfrüh, kurz vor 2 Uhr, einen lauten Knall mit anschließendem Feuerschein im Bereich einer Kleingartenanlage. Rasch bestätigte sich die Meldung. In der Gartenanlage am Triftberg stand eine Hütte in Vollbrand. Durch das zeitnahe Eintreffen der Kameraden konnten der Brand nach einer Stunde gelöscht und schlimmeres verhindert werden. Die betroffene Gartenhütte indes konnte nicht gerettet werden. Auch eine daneben befindliche Hütte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Vor Ort trafen die Beamten den vermeintlichen Gartenbesitzer an, volltrunken. Der 43-Jährige beatmete das Testgerät mit fast 3,3 Promille. Aufgrund seiner Alkoholintoxikation wurde er in ein Krankenhaus gebracht, gilt aber grundsätzlich als unverletzt. Zu der Brandursache wurden die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

