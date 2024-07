LPI-J: Verkehrsdisput mündet in Ohrfeige

Jena (ots) - Der Fahrer eines Lkw Daimler-Benz befuhr am Dienstagvormittag die Göschwitzer Straße in Richtung Keßlerstraße. Im Bereich einer Tankstelle wollte dieser nach rechts auf das Gelände abbiegen. Hierbei übersah er jedoch einen auf dem Gehweg in gleicher Richtung fahrenden 34-jährigen Mann auf einem E-Scooter. Durch die folgende Kollision wurde der 34-Jährige leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

