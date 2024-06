POL-HF: Trunkenheit im Verkehr - 38-Jährige fährt alkoholisiert Pedelec

Kirchlengern (ots) - (sls) Am Donnerstagnachmittag (13.6.) wurden Polizeibeamte über einen aufgebrochen Container am Wallücker Bahndamm in Kirchlengern informiert. Der Vorsitzende des dortigen Sportvereins gab gegenüber den Beamten an, dass der Container am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen wurde. Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr stellten sie ...

mehr