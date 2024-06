Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Lagercontainer vom Sportverein aufgebrochen- Gartengeräte entwendet

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (13.6.) wurden Polizeibeamte über einen aufgebrochen Container am Wallücker Bahndamm in Kirchlengern informiert. Der Vorsitzende des dortigen Sportvereins gab gegenüber den Beamten an, dass der Container am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen wurde. Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr stellten sie fest, dass im Tatzeitraum durch bislang unbekannte Täter das Rolltor zum Container aufgebrochen und aus dem Inneren diverses Diebesgut mitgenommen wurde. Hierbei handelte es sich um einen grünen Aufsitzmäher und zwei Motorsensen im Wert von ca. 6.000 Euro. Anhand der Spurenlage am Tatort ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von weiterem Spurenmaterial begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und/oder dem Verbleib des Diebesgutes machen können. Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell