POL-SI: Auseinandersetzung in Weidenau: 37-Jähriger erleidet Stichverletzungen - #polsiwi

Wilnsdorf (OT Niederdielfen) (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag (18.06.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Wilnsdorf-Niederdielfen gekommen. Gegen 15 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Pkw auf der Siegener Straße in Richtung Kaan-Marienborn unterwegs. In Höhe einer Tankstelle kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache in ...

