POL-SI: 66-jähriger Vermisster aus Freudenberg aufgefunden - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Dienstagnachmittag (17.06.2024) ist ein 37-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Röntgenstraße in Siegen bei einem versuchten Diebstahl aufgefallen. Der Mann hatte gegen 14:30 Uhr mehrere Kosmetikartikel in seinen Rucksack gesteckt. Ein Ladendetektiv hatte dies beobachtet und sprach den 37-Jährigen auf den Diebstahl an. Der "Langfinger" ergriff ...

mehr