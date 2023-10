Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Presseeinladung: Kinderaktionstag im Grömitzer Zoo

Kiel (ots)

Sehr geehrte Pressevertreterinnen und Pressevertreter,

am Samstag (14.10.2023) findet im Zoo Arche Noah in Grömitz der Aktionstag für die Kinderabteilungen der Schleswig-Holsteinischen Feuerwehren - auch Kinderfeuerwehren genannt - statt. Knapp 500 Kinder und Betreuer*innen der Feuerwehr-Kinderabteilungen haben sich angemeldet, um am Aktionstag teilzunehmen. Geboten werden neben den tierischen Zoobewohnern auch verschiedene Stationen, an denen Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr den 6- bis 9-Jährigen kindergerechte Experimente zeigen.

Für 11 Uhr haben sich der Grömitzer Bürgermeister Sebastian Rieke und der erste stellvertretende Landrat in Ostholstein, Sebastian Schmidt, angemeldet, um gemeinsam mit der Landesjugendfeuerwehrleitung durch den Zoo zu gehen und sich ein Bild vom Aktionstag zu machen.

Zusätzliche Aktionspunkte:

11 und 16 Uhr Seehunde-Fütterung 14 Uhr Alpaka-Fütterung

Wir möchten Sie herzlich einladen, über den Aktionstag zu berichten und würden uns über Ihr Erscheinen sehr freuen.

Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten.

Herzlichen Dank!

