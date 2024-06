Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 37-Jähriger zeigt nach versuchtem Ladendiebstahl gefälschten Ausweis vor- #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagnachmittag (17.06.2024) ist ein 37-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Röntgenstraße in Siegen bei einem versuchten Diebstahl aufgefallen.

Der Mann hatte gegen 14:30 Uhr mehrere Kosmetikartikel in seinen Rucksack gesteckt. Ein Ladendetektiv hatte dies beobachtet und sprach den 37-Jährigen auf den Diebstahl an.

Der "Langfinger" ergriff daraufhin die Flucht aus dem Geschäft, konnte jedoch direkt festgehalten werden.

Den vor Ort eingetroffenen Polizisten händigte der 37-Jährige einen belgischen Ausweis aus.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um eine Fälschung handelte.

Der Mann, algerischer Herkunft, wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gelassen.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell