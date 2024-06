Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Biss bei Körperverletzung erfolgte Biss durch Polizeihund - #polsiwi

Netphen (ots)

In der frühen Sonntagnacht (16. Juni) ist ein flüchtender Täter durch einen Polizeihund gebissen wurden. Kurz zuvor hatte der Mann noch selbst zugebissen. Die Polizei erhielt kurz nach 02:30 Uhr einen Notruf. Demnach ist es zu einem Streit mit einer anschließenden Körperverletzung in der Oranienstraße in Netphen gekommen. Ein 33-Jähriger soll mit einem unbekannten Gegenstand seinem Kontrahenten eine Schürfwunde zugefügt haben. Außerdem hatte er ihn in den Oberkörper gebissen. Als die Einsatzkräfte kurz darauf an der Tatörtlichkeit eintrafen, war der Tatverdächtige bereits weg. Er soll mit einem blauen VW Golf geflüchtet sein. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw in der Weidenauer Straße in Netphen durch den Diensthundführer gesichtet werden. Der 33-Jährige war unweit des Fahrzeuges zu Fuß über angrenzende Grundstücke flüchtig. Der Diensthund nahm die Fährte des Mannes auf und konnte den Flüchtenden auch kurz darauf stellen. Hierbei wurde der 33-Jährige nun selbst durch den Biss des Hundes leicht verletzt. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 33-Jährige stark alkoholisiert war. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache, wo seiner Wunde versorgt und eine Blutprobe entnommen wurde, da der Mann zuvor alkoholisiert das Auto gefahren hatte. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sowie einen Schraubenzieher, den man im Fahrzeug auffand, sicher. Möglicherweise handelte es sich dabei um den Gegenstand, mit dem er seinen Kontrahenten die Schürfverletzung zufügte. Den 33-Jährigen erwartet wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie der Trunkenheitsfahrt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell